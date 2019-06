Forza Horizon 4 supera i 10 milioni di giocatori, Sea of Thieves a quota 8,4 milioni

Due delle più importanti esclusive di casa Microsoft, entrambe lanciate nel corso del 2018, hanno superato dei traguardi decisamente importanti. Stiamo parlando di Forza Horizon 4 e Sea of Thieves.

Il racing open world di Playground Games, a 9 mesi dal lancio, ha superato quota 10 milioni di giocatori su Xbox One e PC, dato svelato dagli sviluppatori durante una trasmissione andata in onda su Mixer. Forza Horizon 3, dal canto suo, ha impiegato due anni per raggiungere il medesimo traguardo. Bisogna considerare, in ogni caso, che non ha potuto contare sulla spinta di Xbox Game Pass come il quarto capitolo. Sea of Thieves, invece, ha superato gli 8,4 milioni di giocatori sulle medesime piattaforme, anch'esso un risultato di alto livello. In questo caso, l'informazione è stata svelata durante l'ultimo Inside Xbox. Il gioco di Rare, come Forza Horizon 4, è presente nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal lancio.

Per entrambi i titoli sono previste importanti novità, annunciate durante la conferenza E3 2019 di Microsoft. Forza Horizon 4 si espanderà domani 13 giugno con l'espansione LEGO Speed Champion. In Sea of Thieves, invece, fino a sabato troverete un set per le navi ispirato ad Halo.