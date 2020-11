Forza Horizon 4: la versione next-gen per Xbox Series X e S analizzata da Digital Foundry

Giornate intense e fitte di analisi quelle che seguono il lancio di una nuova console. Oggi è il turno di Forza Horizon 4 e della patch next-gen per Xbox Series X e S, firmata come sempre dall'immancabile Digital Foundry.

Il premiatissimo sim-arcade firmato da Playground Games torna in una nuova veste grafica su Xbox Series X e S grazie al lavoro degli sviluppatori di Panic Button che hanno curato l'aggiornamento next-gen. L'analisi firmata da Alex Battaglia mette in luce una risoluzione 4K nativa e 60 fps per Xbox Series X e una risoluzione 1080p e 60 fps per Xbox Series S. Dal punto di vista delle performance il monolite nero di Microsoft offre un framerate stabile, salvo alcuni strani drop riscontrati nelle fasi di countdown che però non inficiano sul gameplay e sull'esperienza. Xbox Series S invece non soffre alcun calo probabilmente grazie alla risoluzione più bassa. Estremamente migliorati i caricamenti che risultano molto rapidi nonostante il mancato supporto alla nuova Xbox Velocity Architecture che avrebbe richiesto una completa riprogrammazione del titolo: Forza Horizon 4 basa tutte le sue prestazioni sul semplice utilizzo della CPU e della GPU.

Soprese invece giungono sul piano della qualità grafica: seppure migliorata questa versione next-gen di Forza Horizon 4 non riesce a raggiungere il livello di dettaglio della modalità Qualità vista su Xbox One X (che però girava a 30 FPS). Interrogati sul perché di questa scelta i ragazzi di Panic Button hanno assicurato che ulteriori miglioramenti arriveranno con le patch correttive. Digital Foundry ha quindi promesso di tenerci aggiornati.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che solo ieri DF ha analizzato Devil May Cry 5 Special Edition confrontando la versione per Xbox Series X e quella per PlayStation 5.