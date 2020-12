Forza Horizon 4 x Cyberpunk 2077: l'auto di V è gratis da oggi!

Come anticipato da un teaser trailer di Playground Games, durante la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2020 è stata annunciata una collaborazione tra Forza Horizon 4 e Cyberpunk 2077. Scopriamo i dettagli.

Per celebrare il lancio di Cyberpunk 2077, a partire da oggi 11 dicembre tutti i giocatori di Forza Horizon 4 possono scaricare e guidare gratis la Quadra Turbo-R V-Tech, l'automobile guidata dal protagonista V nel nuovo gioco di ruolo di CD Projekt RED. L'annuncio è stato accompagnato dal trailer allegato in cima a questa notizia, che ci mostra il nuovo bolide in azione tra le strade (in-game) dell'Horizon Festival britannico di Forza Horizon 4.

Microsoft ne ha inoltre approfittato per ricordarci che Forza Horizon 4 è incluso nella sottoscrizione a Xbox Game Pass. Noi aggiungiamo inoltre che è stato uno dei giochi a ricevere un aggiornamento next-gen in occasione del lancio di Xbox Series X.