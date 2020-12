Forza Horizon 4 x Cyberpunk 2077: collaborazione svelata ai TGA 2020?

Come se non bastassero le attese dei fan di GDR Xbox per Fable nextgen, i curatori dei social di Playground Games pubblicano un tweet che contribuisce a scatenare il rumor pre-TGA 2020 di una collaborazione con CD Projekt che si concretizzerà con l'annuncio di una novità di Forza Horizon a tema Cyberpunk 2077.

Un utente ha infatti segnalato alla software house britannica dei chiarimenti per la presenza, nel database di auto di Forza Horizon 4, della Quadra V-Tech, una delle vetture sci-fi che caratterizzano il gigantesco automotive di Night City e Cyberpunk 2077. Per tutta risposta, i rappresentanti di Playground hanno l'invitato l'appassionato di Forza Horizon 4 ad ammirare la cerimonia dei The Game Awards 2020.

Per la sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios, l'eventuale reveal della collaborazione con CD Projekt RED rappresenterebbe la seconda, grande sorpresa riservata in questi giorni ai fan del loro kolossal racing a mondo aperto. Ci riferiamo naturalmente alla modalità Super7 dell'ultimo aggiornamento di Forza Horizon 4, una funzione che permette agli esploratori della dimensione open world dell'esclusiva Xbox di creare tracciati personalizzati utilizzando tutta una serie di elementi architettonici modulari come rampe, ostacoli e quant'altro possa servire ad aggiungere un pizzico di imprevedibilità alle gare.

Per la conferma definitiva all'arrivo dell'auto di V in Forza Horizon 4, non ci resta che attendere l'inizio dei TGA 2020, previsto per le ore 01:00 italiane della notte tra il 10 e l'11 dicembre.