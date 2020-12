Forza Horizon 4 x Cyberpunk 2077: come sbloccare gratis la Quadra V-Tech

Come avrete già letto sulle nostre pagine, Microsoft ha svelato nel corso delle ultime ore l'inattesa collaborazione tra Forza Horizon 4 e Cyberpunk 2077, grazie alla quale i giocatori del racing game possono sbloccare l'auto di V all'interno del gioco. Scopriamo insieme quali sono i passaggi da seguire per aggiungere il veicolo al proprio garage.

Il primo passo per sbloccare l'automobile è quello di aggiornare Forza Horizon 4 all'ultima versione, visto che il gioco ha ricevuto proprio nelle ultime ore una corposa patch di circa 10GB contenente la nuova modalità Super7. Fatto ciò, avviate la versione PC o Xbox del titolo Playground Games e aprite la mappa: nell'angolo in alto a destra noterete un nuovo evento contrassegnato da un'icona gialla con due automobili e dal nome "_:NIGHTCITY.EXE:_". Impostate questo evento come destinazione e raggiungetelo, così da premere il tasto X ed iniziare a competere: vi ritroverete a gareggiare con una Quadra V-Tech, la velocissima auto del protagonista di Cyberpunk 2077. Se non avete i mezzi giusti per poter tenere testa a questo bolide, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla casella della posta, dal momento che nel corso dell'ultimo mese il team di sviluppo ha inviato a tutti i giocatori una serie di supercar incredibilmente veloci e tra le quali è presente anche un'ottima McLaren Senna. Se non avete idea di quale auto utilizzare, scegliete l'auto che avete ricevuto in regalo, la quale grazie all'elevata velocità e al buon controllo vi permetterà di muovervi agilmente tra i vicoli e superare l'avversario, che con un po' di fortuna potrebbe schiantarsi contro un autobus o uno spalaneve e darvi diversi secondi di vantaggio. Al termine della gara, a patto che ne usciate vittoriosi, verrà automaticamente aggiunta al vostro garage la bellissima 2058 Quadra Turbo-R V-Tech.