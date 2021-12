Forza Horizon 5: 25 auto e tante attività inedite con la Stagione invernale

Festeggiati i 12 milioni di giocatori di Forza Horizon 5, i ragazzi di Playground Games riprendono la serie di video diari in streaming "Let's Go!" per delineare le ricche le novità in arrivo nelle Serie 2 e 3, con decine di auto inedite e una revisione a tema invernale della mappa.

La sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios promette di aggiornare costantemente la dimensione open world di Forza Horizon 5 e, per tenere fede alla parola data ai giocatori, si appresta ad stravolgere e arricchire le prossime Playlist di attività multiplayer del Festival Horizon.

Nelle Serie 2 e 3 dell'esperienza online condivisa di FH5, l'enorme mappa del Messico subirà numerosi cambiamenti a tema invernale e natalizio per fare spazio, ad esempio, a pupazzi di neve, pacchi regalo e ad una pista di pattinaggio nello Stadio che fa da epicentro alle attività Event Lab. Ma non è tutto.

Sempre nel corso delle Serie 2 e 3 delle Playlist Horizon si potranno sbloccare altri 24 nuovi bolidi, tra cui la singolare minicar Peel P50 e la supercar Maserati 8 CFT di fine anni '30, in aggiunta a numerosi elementi per la customizzazione del proprio alter-ego e dei suoi bolidi tra clacson, capi di vestiario, emote e altro. La Serie 2 degli eventi stagionali di Forza Horizon 5 inizierà il 9 dicembre e durerà quattro settimane.

Il team di Playground Games specifica inoltre che contestualmente agli aggiornamenti contenutistici per le Stagioni di Forza Horizon 5 pubblicherà anche delle patch per bilanciare la progressione, migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco e risolvere i bug segnalati dalla community.