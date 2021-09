Forza Horizon 5: 30 minuti di suoni ambientali fedelmente riprodotti nel nuovo video

Nella giornata che segna il nuovo appuntamento con le live dedicate a Forza Horizon 5, gli sviluppatori di Playground Games hanno pubblicato un video mette al centro i suoni ambientali catturati negli spettacolari scenari messicani del gioco.

Nel nuovo filmato pubblicato dal team di sviluppo è infatti possibile ascoltare ben trenta minuti di suoni ambientali catturati nei magnifici luoghi che faranno da sfondo all'avventura automobilistica targata Microsoft. Proprio come è successo ai motori di ogni automobile presente in Forza Horizon 5, anche i rumori ambientali sono stati campionati in ogni singola location: le atmosfere ricreate alla perfezione da Playground Games variano dai deserti messicani alle grandi foreste, passando per città, campagne, zone industriali e magnifici paesaggi tropicali.

Forza Horizon 5 offrirà ai giocatori un parco macchine formato da oltre 420 vetture, ognuna delle quali riprodotta nei minimi dettagli, così come è stata posta la massima attenzione sull'ambientazione, virtualmente ricreata attraverso tecniche di fotogrammetria e immagini satellitari.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Forza Horizon 5 uscirà il prossimo 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, incluso naturalmente nel servizio Xbox Game Pass. Sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Forza Horizon 5.