Forza Horizon 5: quasi 30 Porsche disponibili al lancio, ecco quali sono

Forza Horizon 5 promette di offrire un'enorme quantità di veicoli come da tradizione nella serie. L'esclusiva Microsoft attesa su PC, Xbox Series X/S e Xbox One per il 9 novembre 2021 (e disponibile dal day one anche su Xbox Game Pass) avrà anche una nutrita schiera di Porsche al lancio, per la gioia degli appassionati.

Di seguito ecco quali saranno le Porsche a disposizione per i giocatori:

Porsche 959 (1987)

Porsche #185 959 Prodrive Rally Raid (1985)

Porsche #65 Rothsport Racing 911 «Desert Flyer» (1989)

Porsche 356 A 1600 Super (1959)

Porsche 718 Cayman GTS (2018)

Porsche 911 Carrera RS (1973)

Porsche 911 Carrera S (2019)

Porsche 911 GT1 Strassenversion (1997)

Porsche 911 GT2 (1995)

Porsche 911 GT2 RS (2012)

Porsche 911 GT2 RS (2018)

Porsche 911 GT3 (2004)

Porsche 911 GT3 RS (2016)

Porsche 911 GT3 RS (2019)

Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)

Porsche 911 Turbo S (2014)

Porsche 914/6 (1970)

Porsche 918 Spyder (2014)

Porsche 944 Turbo (1989)

Porsche 968 Turbo S (1993)

Porsche Carrera GT (2003)

Porsche Cayenne Turbo (2018)

Porsche Cayman GT4 (2016)

Porsche Cayman GTS (2015)

Porsche Macan Rally Raid (2018)

Porsche Macan Turbo (2019)

Porsche Panamera Turbo (2017)

Porsche Taycan Turbo S (2020)

E queste sono soltanto alcune delle 400 vetture pronte subito per il lancio del gioco. Playground Games ha inoltre confermato che con l'Event Lab di Forza Horizon 5 si potrà creare qualsiasi cosa, ad ulteriore prova di come gli sviluppatori puntino a voler elevare l'asticella qualitativa della serie come mai prima d'ora. Aspettando con pazienza il debutto del gioco sul mercato, nel frattempo potete rileggere la nostra anteprima di Forza Horizon 5.