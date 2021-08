Forza Horizon 5 in 4K/30fps su Xbox Series X, ma ci sarà una modalità performance a 60fps

In occasione di una chiacchierata con Mike Brown, creative director di Forza Horizon 5, abbiamo avuto modo di apprendere tanti nuovi dettagli sull'atteso racing game sviluppato da Playground Games e in dirittura d'arrivo su PC Windows 10 e console Xbox Series X|S e Xbox One.

Tra i vari argomenti venuti a galla, si è parlato anche di comparto tecnico. Forza Horizon 5 è indubbiamente uno dei prodotti più all'avanguardia e graficamente impressionanti che abbiamo visto negli ultimi anni, ma come girerà il racing game su console Xbox? Stando a quanto dichiarato da Mike Brown, il target su Series X è quello dei 4K a 30fps, ma il creative director ha confermato la presenza di una modalità performance con cui i giocatori che prediligono la fluidità di gioco potranno sfrecciare a 60fps. Naturalmente, bisogna mettere in conto che il colpo d'occhio, che così tanto ha saputo colpirci in questi mesi, dovrà per forza di cose scendere a compromessi e rinunciare ad alcune caratteristiche grafiche. Al momento non ci è dato sapere di più, ma sicuramente ci sarà tutto più chiaro in prossimità del lancio.

Forza Horizon 5 sarà disponibile a partire dal 9 novembre su PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Microsoft è tornata a mostrare in azione il gioco in occasione dell'Xbox Showcase. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di Forza Horizon 5.