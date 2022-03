Forza Horizon 5 si aggiorna su PC e Xbox: le novità della nuova patch

Forza Horizon 5 riceve oggi una nuova patch e accoglie sia su PC che su console Xbox una serie di novità contenutistiche e migliorie sul versante tecnico. Come già largamente preannunciato nei giorni scorsi, il titolo automobilistico open world ha accolto un nuovo sistema di progressione online.

"Horizon Open è stato aggiornato con un nuovo sistema di progressione che include badge che possono essere sbloccati nel gioco", si legge nel nuovo post pubblicato da Playground Games. Lo sviluppatore ha anche "aggiunto corse personalizzate a Horizon Open, che consentirà ai giocatori di trovare gare per la disciplina di gara selezionata e classe PI".

Nella patch sono stati introdotti fix per problemi visivi e crash, e sono stati apportati anche miglioramenti generali alla stabilità e alle prestazioni, oltre a pin aggiornati della mappa degli eventi della stagione, nuove opzioni di azione gravitazionale in EventLab che consentiranno ai giocatori di manipolare la gravità nelle loro creazioni, e una varietà di correzioni alle auto. Per ulterori dettagli potete visitare il changelog completo pubblicato dal team di sviluppo.

A proposito di Playground Games, sembra che lo studio facente parte degli Xbox Game Studios di Microsoft stia affrontando un processo di sviluppo piuttosto impegnativo con Fable a causa dell'inesperienza del team con il genere dei GDR.