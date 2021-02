Forza Horizon 5 sarà ambientato in Giappone? Una mappa accende le speranze

Secondo numerosi insider Forza Horizon 5 uscirà nel 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, al momento però Playground Games non ha ancora annunciato ufficialmente il nuovo episodio della serie.... che potrebbe essere questa volta ambientato in Giappone.

Il leaker Idle Sloth ha pubblicato due immagini della presunta mappa comparse su Reddit nel febbraio 2020 e pubblicate apparentemente da un dipendente dello studio britannico. Nonostante la scarsa qualità dell'immagine è possibile notare i nomi di alcune prefetture giapponesi, cosa che farebbe pensare dunque alla tanto desiderata ambientazione asiatica per il gioco di corse di Playground Games.

C'è da dire però che per il momento si tratta solamente di uno speranza e lo stesso Idle Sloth non ha indizi concreti a riguardo, la stessa fonte in passato si è resa protagonista di clamorosi leak Xbox poi rivelatisi falsi, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato come una possibilità, in attesa di conferme o smentite.

Con Forza Motorsport scomparso dai riflettori e in arrivo presumibilmente non prima del 2022, questo potrebbe essere effettivamente l'anno giusto per il ritorno dell'acclamata serie Forza Horizon, pronta al debutto su next-gen. Nel frattempo Microsoft ha annunciato che Forza Horizon 4 debutterà su Steam a marzo oltre ad aver svelato una nuova collaborazione con Hot Wheels.