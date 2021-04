Forza Horizon 5 ambientato in Messico: la scommessa degli insider

In attesa di aggiornamenti da parte di Microsoft sul già annunciato ritorno di Forza Motorsport su Xbox Series X, non cessa il chiacchiericcio che ormai da diverso tempo accompagna la seconda serie automobilistica del colosso di Redmond.

Il finire del 2020 e i primi mesi del nuovo anno sono infatti stati testimoni del diffondersi di diverse indiscrezioni legate ad un arrivo di Forza Horizon 5 nel corso del 2021. A queste ultime, si sono rapidamente affiancare speculazioni su di una possibile ambientazione del titolo in quel del Sol Levante. I rumor più recenti, tuttavia, hanno escluso la presenza del Giappone in Forza Horizon 5, pur continuando a confermare che l'avventura automobilistica potrà sfrecciare su PC e Xbox Series X prima della fine dell'anno.



Ora, le voci di corridoio suggeriscono un'altra destinazione per le potenti quattro ruote di Forza Horizon 5. Tanto Klobrille - noto insider nell'universo Xbox - quanto Jeff Grubb - giornalista videoludico e insider rivelatosi talvolta ben informato - sostengono infatti che l'esclusiva Microsoft sarà ambientata in Messico. Dalle pagine di Resetera, il primo cita lo Stato dell'America Centrale, evocando immagini di "spiagge sabbiose, foreste pluviali, variopinte città, fiumi, antiche rovine, deserti, cascate, cave, canyon, florida vegetazione, asini, coyote, regioni montane e cultura". Il secondo si accoda, riferendo ironicamente di aver già cominciato le lezioni di spagnolo.



Ovviamente, al momento, non si tratta di nulla di confermato, ma di semplici rumor. In attesa di poterci eventualmente veder più chiaro, cosa ne pensate: vi piacerebbe un Forza Horizon 5 ambientato in Messico? Alcuni fan evidentemente sì, al punto che già nel 2020 circolavano in rete trailer fan-made che immaginavano il matrimonio videoludico: ne trovate un esempio in apertura a questa news.