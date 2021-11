Forza Horizon 5: l'amore per il Messico e le gare in uno spot fuori di testa!

A pochi giorni dal lancio ufficiale di Forza Horizon 5 su PC e console Xbox, la macchina promozionale di Microsoft si rimette in moto con un video live action che riassume la frenetica esperienza da vivere sfrecciando per le strade del Messico nel prossimo, attesissimo arcade racing targato Playground Games.

Lo spot "The Getaway Driver" confezionato dalla casa di Redmond assume la forma di un vero e proprio cortometraggio con scene in computer grafica alternate a riprese dal vivo con attori in carne ed ossa. Nel cast ritroviamo così la cantautrice Karol G e Cristo Fernandez, il protagonista della serie TV Ted Lasso trasmessa su Apple+.

Il video promozionale di Forza Horizon 5 è la rappresentazione plastica della frizzante cultura del Messico, con tradizione e innovazione che si fondono nella cornice di ambientazioni indimenticabili tra giungle, paesaggi urbani e deserti infuocati.

Date un'occhiata allo spot e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo dei titoli fruibili "gratis" dagli abbonati a Xbox Game Pass. Qualora ve la foste persa, qui trovate la lista delle auto in regalo per i veterani di Forza Horizon e Motorsport.