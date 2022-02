Forza Horizon 5: arriva il supporto alla lingua dei segni, ecco come funzionerà

Dando seguito alla promessa del supporto alla lingua dei segni in Forza Horizon 5, i ragazzi di Playground Games confezionano un video che spiega come funzionerà la nuova opzione di accessibilità che verrà integrata nel kolossal racing a partire dal prossimo aggiornamento.

La sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios sottolinea che il supporto alla lingua dei segni americana e britannica era una priorità. Come spiega la produttrice di Playground Tarnya Smith, "sebbene pensiamo che i sottotitoli siano fantastici e aiutino tutti, in realtà non sono uno strumento altrettanto utile per le persone non udenti o con problemi di udito che fanno affidamento sul linguaggio dei segni. Per noi è stato un grande campanello d'allarme, per questo ci siamo resi conto che era un qualcosa che dovevamo fare per rompere quel confine dell'accessibilità e inclusività".

Una volta installato l'aggiornamento gratuito dell'1 marzo, tutti i giocatori di Forza Horizon 5 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S potranno attivare a schermo un riquadro con un interprete che tradurrà i dialoghi nel linguaggio dei segni americano o britannico. Per facilitare ulteriormente la fruizione del gioco e la comprensione dei dialoghi, tramite il menù di accessibilità sarà possibile modificare la trasparenza o la posizione del riquadro con la traduzione 'Picture in Picture' dell'interprete.