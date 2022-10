Forza Horizon 5: tanti contenuti gratis nell'update del 10° anniversario

Forza Horizon 5 si prepara ad una nuova aria di festa per i videogiocatori: stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo Playground Games, infatti, l'update in arrivo sarà il più grande di sempre per l'ultimo capitolo dell'iconica saga automobilistica di Microsoft. Dopo oltre sei mesi dal suo lancio, arrivano tante novità per Forza Horizon.

Dopo circa una dozzina di aggiornamenti che hanno introdotto il doppiaggio in italiano ma non solo, Forza Horizon 5 si appresta a festeggiare il 10° anniversario della saga e, in occasione dell'importantissimo evento, sono stati annunciati i contenuti che contribuiranno a creare un clima di festa per gli amanti della produzione. Il grande open world a tema automobilistico di Microsoft riceverà molto preso un prossimo update, definito come l'aggiornamento più grande di sempre.

Quest'ultimo, annunciato durante la presentazione dell'Xbox Tokyo Games Show, porterà tantissimi contenuti con sé, arricchendo l'esperienza degli utenti per una celebrazione che durerà quattro settimane. Nel corso di questo lungo periodo, i giocatori potranno ottenere nuove auto, cosmetici e tanto altro ancora, includendo anche la serie tredici della playlist del festival di Forza Horizon 5. Qui di seguito vi riportiamo i contenuti salienti del festival in dirittura d'arrivo:

Nuova Playlist del festival , aggiornando la sopracitata playlist tredici e aggiungendo una serie di contenuti che saranno dedicati ai precedenti capitoli della saga. Partendo dall'inizio e giungendo fino a Forza Horizon 4, dunque, i giocatori potranno rivivere i momenti salienti vissuti nel corso di questi lunghi dieci anni,

, aggiornando la sopracitata playlist tredici e aggiungendo una serie di contenuti che saranno dedicati ai precedenti capitoli della saga. Partendo dall'inizio e giungendo fino a Forza Horizon 4, dunque, i giocatori potranno rivivere i momenti salienti vissuti nel corso di questi lunghi dieci anni, Nuove auto : nel corso del 10° anniversario, nel roster delle auto presenti in Forza Horizon 5 verranno aggiunte anche la 2010 Aston Martin One-77, la 2010 Ferrari 599XX, la 2011 Koenigsegg Agera, la 2012 Eagle Speedster e la 2013 Dodge Viper SRT GTS Anniversary Edition.

: nel corso del 10° anniversario, nel roster delle auto presenti in Forza Horizon 5 verranno aggiunte anche la 2010 Aston Martin One-77, la 2010 Ferrari 599XX, la 2011 Koenigsegg Agera, la 2012 Eagle Speedster e la 2013 Dodge Viper SRT GTS Anniversary Edition. Nuova storia: Horizon Origins permetterà di rivivere l'intera storia del festival di Horizon. Nel corso di questi nuovi capitoli saranno presenti nuove cinematiche e tanti easter egg per gli amanti della saga, con dunque una lunga serie di omaggi al brand di Forza Horizon.

Tuttavia, i nuovi contenuti non terminano qua: infatti, saranno presenti nuove stazioni radio, nuovi obiettivi e tanti altri contenuti da scoprire nel corso delle prossime settimane. Forza Horizon 5 potrebbe supportare presto il DLSS secondo un grafico NVIDIA, però non vi sono informazioni circa delle migliorie tecniche da implementare con l'aggiornamento dedicato al 10° anniversario di Forza Horizon.