Forza Horizon 5: Ford Mustang Mach-E in premio con la nuova storia Drift Club Mexico

Il prossimo grande update di Forza Horizon 5, in arrivo martedì 29 marzo, oltre a migliorare le performance e aggiornare il sistema di progressione di Horizon Open darà anche il via alla Series 6, che porterà con sé una valanga di nuovi contenuti.

Il Series 6 Update introdurrà innanzitutto la nuova Horizon Story Drift Club Mexico, composta da una serie di sei capitoli a base di derapate da affrontare con delle auto opportunamente preparate per il drift. Completandoli tutti quanti verrete ricompensati con capi d'abbigliamento a tema e un'automobile nuova di zecca, la Ford Mustang Mach-E 1400 del 2021, che potete ammirare nelle immagini allegate a questa notizia. Dotata di sette motori elettrici capaci di generare 1400 cavalli e una batteria da 56,8 kilowatt/ora, questo bolide mostra fin dove sono in grado di spingersi le nuove tecnologie elettriche. In Forza Horizon 5 potrete passare in ogni momento dalla trazione RWD a AWD, e viceversa.

Ovviamente, il Series 6 Update darà anche una bella rinfrescata alle Playlist, che si aggiorneranno per proporre nuovi eventi e tanti nuovi oggetti da sbloccare, tra i quali spiccano quattro automobili: 2012 Ascari KZ1R, 2021 McLaren 765LT Coupe, 2018 ATS GT e 2014 McLaren 650S Spider. Ai possessori del Car Pass spetteranno altri quattro veicoli aggiuntivi, ossia: 1966 Oldsmobile Toronado (31 marzo), 2021 McLaren 620R (7 aprile), 2021 MINI John Cooper Works GP (14 aprile) e 2019 Porsche 911 Speedster (21 aprile). Rifatevi gli occhi scorrendo la galleria in basso a questa notizia. Se invece desiderate maggiori dettagli sui nuovi contenuti del Series 6 Update, potete consultare il sito ufficiale di Forza Horizon 5