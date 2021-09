Forza Horizon 5: in arrivo un nuovo streaming, svelerà i segreti del multiplayer

Con ancora negli occhi le splendide scene dei wallpaper gratis di Forza Horizon 5, i ragazzi di Playground Games si apprestano a reimmergerci nelle atmosfere del loro kolossal arcade racing con il prossimo evento in streaming dedicato, questa volta, al multiplayer e a tutte le novità che lo caratterizzeranno.

Nel confermare l'ottavo appuntamento mediatico della serie "Let's Go!", la sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios invita gli appassionati a prepararsi per l'arrivo di diverse sorprese e tante scene di gameplay inedite dedicate, appunto, al comparto multigiocatore.

Considerando la stretta correlazione tra esperienza singleplayer e online su cui si basta gran parte del lavoro svolto in questi anni dal team di Playground per evolvere l'IP di Forza Horizon, il prossimo streaming promette di essere davvero uno dei più importanti, un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire quali contenuti attraverseranno l'offerta multiplayer di FH5 tra modalità competitive, sfide stagionali e attività legate all'esplorazione condivisa dell'enorme mappa del Messico.

L'evento in streaming sul multiplayer di Forza Horizon 5 si terrà ufficialmente dalle ore 19:00 italiane di lunedì 20 settembre, con trasmissioni che avverranno in simultanea sui canali Twitch e YouTube ufficiali di Xbox. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro approfondimento sulle meraviglie della campagna di Forza Horizon 5, con tutte le considerazioni sui contenuti mostrati da Playground nel precedente streaming.