Forza Horizon 5: arte e cultura del Messico nei murales dalla grafica iperrealistica

Di ritorno dall'ultimo streaming sui brani delle stazioni radio di Forza Horizon 5, i ragazzi di Playground Games si ritagliano uno spazio sul blog di Xbox Wire per discutere dell'impegno profuso nella rappresentazione della cultura e dell'arte del Messico nel loro nuovo arcade racing per PC, Xbox One e Series X/S.

Il Direttore Creativo Mike Brown sintetizza l'impegno di Playground sottolineando come "il nostro obiettivo principale era quello di andare oltre la mera trasposizione grafica dei paesaggi caratteristici del Messico. Volevamo dare ai giocatori la possibilità di immergersi nella cultura e nella tradizione di questo eccezionale Paese. Amiamo profondamente la cultura messicana e latina, per questo volevamo assicurarci di celebrarla nel modo più veritiero e rispettoso possibile".

Per raggiungere questo risultato, i vertici di Playground si sono avvalsi della consulenza di Lalo Alcaraz, lo scrittore di The Casagrandes per Nickelodeon e principale consulente culturale per il film Pixar Coco. Insieme ad Alcaraz, gli sviluppatori inglesi degli Xbox Game Studios hanno apportato numerose modifiche alla campagna, ai personaggi e alla rappresentazione generale del Messico per rendere l'esperienza grafica, ludica e narrativa ancora più autentica.

Nel rappresentare al meglio l'immenso patrimonio culturale e artistico del Messico, Playground Games ha poi stretto delle collaborazioni con artisti famosi come Farid Rueda, Star27, Spaik, Senkoe, Raul Urias e Cix per disegnare gli splendidi murales di Forza Horizon 5 intravisti nei mesi scorsi e che, finalmente, possiamo ammirare nel dettaglio scorrendo le ultime immagini ingame condivise da Microsoft.

Nel concludere il suo intervento, Brown sottolinea che "Forza Horizon 5 è una celebrazione del Messico, ma anche una celebrazione della musica e delle auto". Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia delle nuove immagini sui murales iperrealistici di Forza Horizon 5 e vi ricordiamo che il kolossal arcade racing di Playground è previsto al lancio su PC, Xbox One, Series X/S e Game Pass per il sempre più prossimo 9 novembre.