Forza Horizon 5 si fa arte: i murales di Senkoe prendono vita nei wallpaper gratis

Per infondere ulteriore carattere alle ridenti cittadine dell'enorme mappa del Messico di Forza Horizon 5, Playground Games ha collaborato con lo street artist Senkoe. Ritroveremo i frutti di questa partnership negli splendidi murales da ammirare sfrecciando per le strade del kolossal arcade racing di Microsoft.

Il sodalizio tra Senkoe e la software house inglese, e la grande influenza esercitata dallo street artist nell'intero team creativo di Playground, viene celebrato nel nuovo video diario confezionato dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios.

Per l'occasione, i curatori del sito ufficiale di Xbox.com hanno aggiornato la sezione sui Wallpaper "in salsa verdecrociata" per fare spazio a una generosa selezione di opere d'arte realizzate dallo stesso Senkoe per far aderire il paesaggio urbano del Messico virtuale di Forza Horizon 5 ai canoni estetici, al bagaglio culturale e alla storia del suo Paese natale.

In calce alla notizia trovate una galleria immagini con i murales digitali di Senkoe (e degli altri artisti che hanno collaborato allo sviluppo di FH5) e il link al sito Xbox dal quale potrete scaricare gratuitamente le versioni ad altissima risoluzione per PC dei medesimi artwork o, in alternativa, effettuarne il download nei formati più adatti per gli schermi dei dispositivi mobile come tablet e smartphone.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questi artwork, ma prima vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, "gratis" per gli abbonati a Xbox Game Pass.