Forza Horizon 5, aspettando la nuova patch: su cosa sta lavorando il team?

Come testimonia la lunga e ufficiale lista dei problemi noti di Forza Horizon 5, nonostante le sue indubbie qualità l'ultima fatica di Playground Games non ha ancora raggiunto la perfezione. Per fortuna l'azienda inglese lo sa bene, e sta lavorando attivamente al miglioramento di uno dei giochi meglio recensiti di questo 2021.

Si spazia dai problemi tecnici all'audio fino alle criticità relative alle auto, passando per i bug del sistema di controllo, dei Club, della funzione di salvataggio e delle molteplici modalità multigiocatore. Si segnalano anche criticità legate a specifiche piattaforme: su Xbox Series X|S non funziona bene il Quick Resume, mentre su Xbox One si verificano dei crash durante le cutscene riprodotte al momento della scoperta di un Gioiello Dimenticato. La lista è ancora più lunga su PC, con flickering ai riflessi dell'acqua, problemi al rendering delle texture, finestre di gioco oscurate e altro ancora.

Come già riferito in apertura, Playground non si è adagiata sugli allori e ha assicurato di essere alacremente al lavoro sula risoluzione dei problemi di Forza Horizon 5. Nello specifico, mentre vi scriviamo ci sono diverse squadre impegnate sul miglioramento della stabilità del gioco e della connettività online, sforzi che dovrebbero presto tramutarsi in una nuova patch. "Multipli team stanno continuamente lavorando ai fix per Forza Horizon 5. Al momento siamo impegnati su una nuova patch focalizzata sulla stabilità del gioco e sul miglioramento della connettività online. Grazie per il vostro continuo supporto, ragguagliateci ogni qualvolta riscontrate un problema", ha scritto Forza Support su Twitter.

L'ultima patch di Forza Horizon 5 è arrivata lo scorso 3 dicembre - poco prima del superamento di quota 12 milioni di giocatori - apportando un numero considerevole di fix ed elargendo 1.000 Forzathon in regalo come segno di ringraziamento nei confronti dei videogiocatori, che hanno supportato il gioco fin dall'inizio segnalando i problemi che hanno riscontrato.