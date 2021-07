Forza Horizon 5 tra audio nextgen, auto cabrio e sfide Drag Racing

Di ritorno dalle assolate spiagge di Forza Horizon 5 con il focus su meteo e cieli nextgen, i ragazzi di Playground Games dedicano il loro terzo video approfondimento all'impegno profuso nel ricreare un'esperienza audio realistica e immersiva.

Con l'ausilio di spezzoni di gameplay alteranti a registrazioni "dal vivo", il team di sviluppo inglese discute delle sfide affrontate nel fare in modo che i giocatori potessero "sentire" le emozioni restituite dalle gare su sterrato e dalle attività legate all'esplorazione libera delle suggestive ambientazioni del Messico.

I ragazzi di Playground sono perciò partiti dal già enorme lavoro compiuto sui campionamenti audio di Forza Horizon 4 per ampliarli in maniera sensibile grazie all'aggiunta di un'infinità di nuovi suoni e rumori ambientali, come il rombo emesso dal motore di una supercar risalendo le pittoresche vie della cittadina di Guanajuato. A tal proposito, i rappresentanti della sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios spiegano quanto sia stato importante attingere alla potenza computazionale e alle risorse di Xbox Series X/S per restituire agli appassionati un'esperienza audio ancora più realistica, specie in funzione di un contesto di gioco che prevede un cambio repentino delle condizioni atmosferiche e delle frequenti modifiche al proprio approccio alla guida in base al terreno, alla tipologia di auto e, ancora una volta, al meteo.

Dalle pagine del sito ufficiale della serie di Forza Motorsport arriva anche la conferma della presenza delle auto decappottabili e dell'integrazione delle competizioni Drag Racing, con gare di resistenza "all'americana" in cui due o più auto si contendono la vittoria sfrecciando su di un rettilineo. A chi non vede l'ora di divorare l'asfalto digitale di FH5 a partire dal 9 novembre su PC, Xbox One e Series X/S, consigliamo di cimentarsi (seppur solo idealmente) nelle corse mozzafiato tra le strade del Messico di Forza Horizon 5 leggendo il nostro speciale a firma di Giuseppe Carrabba.