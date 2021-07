Forza Horizon 5 con audio Ray Tracing per un maggiore realismo: nuovi scatti sulle auto

Con il terzo video approfondimento sui contenuti di Forza Horizon 5 dedicato all'audio nextgen, il team di Playground ha confermato l'utilizzo del Ray Tracing nella gestione del sonoro e mostrato alcune delle innumerevoli auto presenti nel loro kolossal arcade racing attraverso degli spezzoni di gameplay inediti.

Nel corso dello streaming tenuto dalla sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios, il Lead Audio Designer di Forza Horizon 5 Fraser Strachan ha spiegato che "stiamo utilizzando il Ray Tracing in tutte le aree della mappa per migliorare l'audio. Adottiamo questa tecnologia per gestire con dei raggi le onde sonore propagate dall'auto e da tutte le altre fonti sonore, in modo tale da rilevare muri, edifici, soffitti e altri elementi dello scenario. Ciò significa che potrete sentire i rumori emessi della vostra auto e da altre fonti cambiare dinamicamente in base al contesto, ad esempio all'interno di un villaggio con degli edifici o uno spazio aperto".

Alle parole di Strachan fanno eco (letteralmente!) le dichiarazioni di Mike Brown. Per il direttore creativo di Forza Horizon 5, l'utilizzo del Ray Tracing nella gestione dell'audio contribuirà a rendere ancora più immersiva e divertente l'esperienza di gioco: "Lo adoro, quando sei in città senti i rumori in un modo diverso perché viene prodotta un'eco nitida dal rimbalzo delle onde sonore sulla superficie degli edifici, ma quando sei immerso nella natura cambia tutto. Nella giungla, ad esempio, la presenza di tutti quegli alberi e la vegetazione del sottobosco rende tutto molto più ovattato".

L'uscita di Forza Horizon 5 è prevista per il 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. A chi ci segue, ricordiamo che nel precedente video speciale sugli elementi che caratterizzeranno l'esclusiva Microsoft i ragazzi di Playground hanno illustrato il meteo dinamico e il cielo nextgen di Forza Horizon 5.