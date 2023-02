Forza Horizon 5: quali sono le auto dell'espansione Rally Adventure?

Dopo aver mostrato le meraviglie di Sierra Nueva di Forza Horizon 5 Rally Adventure in una serie di immagini 4K, Playground Games svela le auto protagoniste della seconda, ambiziosa espansione del racing open world di Microsoft.

Gli esploratori della nuova ambientazione che farà da sfondo alle sfide free roaming e alle gare della Campagna di Rally Adventure potranno sfrecciare a bordo di dieci nuove auto, ciascuna con customizzazioni ed elaborazioni 'speciali'.

A differenza degli altri veicoli di FH5, i bolidi di Rally Adventure andranno potenziati e personalizzati per consentirgli di resistere alle condizioni climatiche estreme e ai danni provocati dalle scie di polvere e sabbia alzate dai piloti. Eccovi allora l'elenco completo delle auto dei campioni di rally che si contenderanno la vittoria nell'Horizon Festival messicano di Sierra Nueva:

2022 Ford F-150 Lightning Platinum

1973 Hoonigan Volkswagen Baja Beetle Class 5/1600 'Scumbug'

2001 Ford #4 Ford Focus RS

2022 Alumicraft #6165 Trick Truck

2021 Polaris RZR Pro XP Factory Racing Limited Edition

2020 Jimco #179 Hammerhead Class 1

2019 Jimco #240 Fastball Racing Spec Trophy Truck

2019 Casey Currie Motorsports #4402 Ultra 4 'Trophy Jeep'

2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck

2021 Alumicraft #122 Class 1 Buggy

Il lancio di Forza Horizon 5 Rally Adventure è previsto per il non troppo lontano 29 marzo su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Se volete immergervi ulteriormente nelle atmosfere della prossima espansione del kolossal arcade racing di Playground Games, in calce alla notizia potete ammirare i dieci bolidi dell'espansione nell'apposita galleria immagini, mentre qui trovate il reveal trailer di Forza Horizon 5 Rally Adventure.