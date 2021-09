Forza Horizon 5: quante auto ci sono in tutto nel gioco Playground Games?

Forza Horizon 5 promette di rivelarsi uno dei più grandi racing game mai realizzati. Playground Games sta lavorando molto duro per arricchire il nuovo episodio della sua amata serie, il cui debutto è previsto per il 9 novembre 2021 su PC, Xbox Series X/S e Xbox One.

Gli sviluppatori non si stanno tirando indietro neanche in termini di contenuti: tra modalità di gioco e vetture disponibili, il titolo si prospetta mastodontico. A tal proposito, quante automobili ci saranno in Forza Horizon 5? Ebbene, Playground Games ha finora confermato la presenza di 426 auto, tutte subito presenti al lancio del titolo e tute visibili nei minimi dettagli grazie alla modalità Forzavista. Non mancheranno anche veicoli che faranno il loro esordio all'interno del brand, come ad esempio la 2020 Ford Super Duty F-450 RW Premium, la 1991 Jaguar Sport XJR-15 e la 2020 Porsche Taycan Turbo S. Restando in tema, ecco quali sono le 30 Porsche disponibili al lancio di Forza Horizon 5.

Molte quattroruote non sono ancora state rivelate dagli autori, che sveleranno le rimanenti un poco alla volta che si avvicina l'uscita del gioco. Il tutto senza dimenticare che tante altre macchine ancora verranno con enorme probabilità aggiunte in Forza Horizon 5 nei mesi successi al debutto sul mercato. Per ingannare l'attesa potete infine leggere la nostra anteprima di Forza Horizon 5.