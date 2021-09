Forza Horizon 5: quali saranno le auto incluse?

L'universo di casa Microsoft si appresta ad accogliere un nuovo capitolo dell'apprezzata serie che fonde racing game e approccio open world: ma quali saranno i veicoli sui quali i giocatori potranno contare in Forza Horizon 5?

Al momento, ovviamente, non è ancora nota la composizione integrale del parco macchine plasmato da Playground Games. Tuttavia, la software house ha già offerto alcuni interessanti dettagli, tra i quali troviamo ad esempio, l'elenco completo delle Porsche disponibili in Forza Horizon 5 al lancio: 1959 Porsche 356 A 1600 Super, 1970 Porsche 914 / 6, 1982 Porsche 911 Turbo 3.3, 1987 Porsche 959, 1989 Porsche 944 Turbo, 1993 Porsche 968 Turbo S, 1995 Porsche 911 GT2, 1997 Porsche 911 GT1 Strassenversion, 2003 Porsche Carrera GT, 2004 Porsche 911 GT3, 2012 Porsche 911 GT2 RS, 2014 Porsche 911 Turbo S, 2014 Porsche 918 Spyder, 2016 Porsche 911 GT3 RS, 2016 Porsche Cayman GT4, 2017 Porsche Panamera Turbo, 2018 Porsche 718 Cayman GTS, 2018 Porsche Cayenne Turbo, 2019 Porsche Macan Turbo.

All'appello non mancheranno nemmeno le, presenti nell'esclusiva Microsoft con i seguenti modelli: 1955 Jaguar D-Type, 1959 Jaguar MK II 3.8, 1961 Jaguar E-Type, 1964 Jaguar Lightweight E-Type, 2010 Jaguar C-X75, 2012 Jaguar XKR-S, 2015 Jaguar XE-S, 2015 Jaguar XFR-S, 2017 Jaguar F-Pace S, 2018 Jaguar I-Pace.A completare la selezione di auto confermate sino ad ora, troviamo infine diversi: 2018 Land Rover Range Rover Velar First Edition, 1972 Land Rover Series III, 1973 Land Rover Range Rover, 1997 Land Rover Defender 90,1955 Hoonigan Chevrolet Bel Air, 1965 Hoonigan Ford Mustang "Hoonicorn", 1965 Hoonigan Ford Mustang Gymkhana 10 "Hoonicorn", 1972 Hoonigan Chevrolet Napalm Nova, 1977 Hoonigan Ford F-150 Gymkhana 10 "Hoonitruck", 1978 Hoonigan Ford Escort RS1800, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution, 1991 Hoonigan Ford Escort Cosworth Gymkhana 10 Group A, 1991 Hoonigan Porsche 911 Turbo Rauh-Welt Begriff, 1994 Hoonigan Ford Escort RS Cosworth WRC "Cossie V2", 2016 Hoonigan Ford Focus RS Gymkhana 10 RX.Ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà ambientato in Messico, con i giocatori che potranno mettersi alla guida a partire dal prossimo, con debutto atteso su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.