Forza Horizon 5 avrà più di 420 auto! Nuovo video 4K con 15 minuti di gameplay

Dopo aver ammirato le incredibili scene della campagna principale di Forza Horizon 5 nell'ultimo streaming tenuto da Playground Games, lo youtuber Don Joewon Song ci reimmerge nelle atmosfere del Messico per mostrarci un nuovo video 4K con ben 15 minuti gameplay inedito.

Protagonista indiscussa di questo nuovo filmato ingame è, ancora una volta, la Campagna di Forza Horizon 5 e la sua poliedrica esperienza tra gare endurance, sfide veloci, eventi a tappe, competizioni "istituzionali" e Spedizioni.

Descritte dalla sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios come "il più grande vanto della campagna principale", le Spedizioni di Forza Horizon 5 saranno il perno attorno al quale graviteranno tutte (o quasi) le attività di stampo cinematografico dell'esperienza singleplayer e forniranno agli appassionati tantissime occasioni per esplorare dei luoghi magici. Il video gameplay 4K dello youtuber ci offre anche l'occasione per ammirare la nuova visuale interna all'abitacolo e il sensibile incremento nei dettagli del cruscotto e dei singoli elementi che compongono gli interni di tutti i bolidi presenti nel gioco.

A tal proposito, è bene sottolineare la comparsa, sulle pagine del sito ufficiale di Forza Motorsport, di un elenco aggiornato delle auto accessibili dal day one: la lista redatta da Playground comprende qualcosa come 426 veicoli, con altri bolidi che saranno aggiunti da qui al lancio del titolo che ricordiamo essere previsto per il 9 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass.