Forza Horizon 5 avrà una mappa enorme: ecco il confronto con i capitoli precedenti

Partendo dalle informazioni condivise da Playground Games a margine dello show Xbox e Bethesda dell'E3, un fan della serie arcade racing di Microsoft ma realizzato un'infografica che evidenzia le dimensioni della mappa del prossimo Forza Horizon 5 rapportate a quelle dei capitoli precedenti.

Il creatore di contenuti conosciuto su Twitter come TexanFemboy ha ripreso le ultime dichiarazioni degli esponenti della software house inglese per mostrare l'evoluzione della serie di Forza Horizon partendo, appunto, dal confronto sulle dimensioni della mappa open world che ospita i rispettivi Horizon Festival.

In un'intervista concessa a IGN.com da Mike Brown, il Creative Director di Playground Games ha confermato che il Messico dalla grafica fotorealistica di Forza Horizon 5 supererà di una volta e mezza la grandezza della mappa ispirata alla Gran Bretagna del capitolo precedente (escluso lo scenario dell'espansione Fortune Island). Prendendo spunto da questa importante indicazione, TexanFemboy ha così ripercorso idealmente la storia di Forza Horizon mostrando in sequenza le mappe open world degli episodi passati e le dimensioni in scala dello scenario di FH5.

Per tutti i dettagli sulle ambizioni che accompagnano lo sviluppo di questo titolo, vi rimandiamo al nostro speciale su Forza Horizon 5 tra grafica gameplay e contenuti. A chi ci segue, ricordiamo infine che Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre di quest'anno su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo digitale dei titoli fruibili "gratis" dagli abbonati a Xbox Game Pass.