Forza Horizon 5 sarà bello da vedere anche su Xbox One, parola di Playground Games

Abbiamo recentemente provato Forza Horizon 5 su Xbox Series X/S mentre non abbiamo avuto modo di vedere la versione Xbox One in azione ma Mike Brown di Playground Games ha voluto tranquillizzare tutti sulla qualità dell'edizione old-gen.

Intervistato da Press-Start, il producer e game director del franchise fa sapere che "Forza Horizon 5 sarà bello da vedere anche su Xbox One, visivamente è uno dei migliori giochi mai usciti su One." Chiaramente, ricorda Brown, "ci saranno schermate di caricamento perchè non possiamo sfruttare le potenzialità dell'SSD, ci saranno dei limiti, è innegabile, questa è la verità" tuttavia lo studio è fiducioso sulla qualità di questa versione anche se per ovvi motivi "non sarà a livello delle edizioni per Xbox Series X/S e PC High End."

Forza Horizon 5 è un gioco progetto con il Game Pass in mente, il gioco sarà ovviamente disponibile sin dal day one per tutti gli abbonati, se volete saperne di più sul comparto tecnico del nuovo gioco di Playground Games vi rimandiamo al nostro confronto di Forza Horizon 5 su Xbox Series X e Xbox Series S, in attesa di poter mettere le mani sulla versione definitiva attesa per il 9 novembre su PC e tutte le console Microsoft.