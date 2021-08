Forza Horizon 5: i bolidi della cover sfrecciano nel gameplay della Gamescom 2021

Gli sviluppatori di Playground Games dedicano alle auto che ritroveremo nella copertina ufficiale di Forza Horizon 5 lo spettacolare video gameplay dell'Xbox Gamescom Showcase.

Nel corso dello streaming approntato da Microsoft, la sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios ha dato modo ai patiti della serie di guidare idealmente i due bolidi che andranno a campeggiare sulla Cover Art di Forza Horizon 5, ovvero la Mercedes AMG ONE e la Ford Bronco Badlands nella sua edizione 2021.

Le auto scelte da Playground sono la perfetta sintesi dell'esperienza di gioco che attende i fan nell'esplorazione dell'enorme mappa del Messico di Forza Horizon 5 e dei suoi numerosi biomi, con autostrade asfaltate di fresco alternate a percorsi che definire accidentati sarebbe un pallido eufemismo.

Non a caso, gli sviluppatori inglesi approfittano della vetrina comunicativa della Gamescom 2021 per condurci alle pendici del vulcano attivo, nei deserti infuocati e nelle rigogliose giungle da visitare nel corso dell'Horizon Festival, lo spettacolo che concentrerà tutte le emozioni della campagna principale.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, e alle relative immagini che trovate nella galleria in calce alla notizia, vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre su PC, Xbox One e Series X/S, "gratis" sia su PC che su console per chi è abbonato a Xbox Game Pass.