Forza Horizon 5 che combini? Niente Ray Tracing in Hot Wheels, nonostante fosse nello spot

A pochi giorni di distanza dal lancio, gli esperti della redazione di Digital Foundry hanno proposto un'approfondita video analisi di Hot Wheels, prima espansione di Forza Horizon 5.

I nostri colleghi inglesi si sono trovati dinanzi ad un lavoro tecnicamente ben fatto, anni luce avanti all'analoga espansione di Forza Horizon 3. Anche se alcune auto Hot Wheels sono geometricamente simili a quelle del terzo capitolo, la qualità del rendering e dei materiali è decisamente superiore. Digital Foundry ha inoltre incensato il design dei tracciati, sui quali vengono espresse performance equiparabili a quelle del gioco base.

In mezzo a tutte queste lodi, non è tuttavia mancata una nota di disappunto. Il primo trailer dell'espansione Hot Wheels mostrava chiaramente i riflessi ray tracing durante le gare, un dettaglio che era stato accolto con estremo entusiasmo dai patiti delle qualità grafica. Il gioco base, infatti, offre il supporto ray tracing solamente in Forzavista, dunque lo spot lasciava intendere che sarebbe stato finalmente applicato anche in-game, quantomeno su PC. Peccato che, alla prova dei fatti, nell'espansione Hot Wheels non c'è alcuna traccia dell'implementazione del ray tracing in gara, né su Xbox Series X, né tantomeno su Personal Computer.

Potete guardare la video analisi completa in cima a questa notizia (la questione del ray tracing viene affrontata a partire dal minuto 9:35). Hot Wheels, ricordiamo, può essere acquistata al prezzo di 19,99 euro oppure nell'ambito del Pacchetto Espansioni da 34,99 euro, che in futuro offrirà l'accesso anche Espansione 2, non ancora svelata. Scoprite maggiori dettagli nella nostra recensione dell'espansione Hot Wheels di Forza Horizon 5.