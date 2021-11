Forza Horizon 5: come ascoltare musica personalizzata con le playlist di Spotify

Tutte le vostre attività all’interno di Forza Horizon 5 saranno sempre accompagnate dalla spettacolare colonna sonora di sottofondo, che propone una grande quantità di brani musicali che non solo si sposano alla perfezione con le atmosfere del titolo Playground Games, ma sapranno anche intrattenere i giocatori.

Nonostante l'importante numero e varietà di brani messi a disposizione dal gioco, potreste comunque voler ascoltare una playlist scelta da voi. Sebbene il gioco non fornisca direttamente la possibilità di scaricare e integrare musica da fonti esterne, esiste comunque un modo molto semplice ed efficace per ascoltare brani personalizzati in Forza Horizon 5 su console Xbox. Ecco i i passaggi da seguire:

Create una playlist personalizzata su Spotify , inserendo tutte le canzoni che avete intenzione di riprodurre all’interno del gioco

, inserendo tutte le canzoni che avete intenzione di riprodurre all’interno del gioco Scaricate l’applicazione ufficiale di Spotify sulla vostra Xbox attraverso lo store digitale (l’app è completamente gratuita, ma dovrete ricordarvi di effettuare l’accesso con il vostro account prima di proseguire con il punto successivo)

attraverso lo store digitale (l’app è completamente gratuita, ma dovrete ricordarvi di effettuare l’accesso con il vostro account prima di proseguire con il punto successivo) Attivate la riproduzione della playlist e successivamente effettuate l’accesso al gioco

e successivamente effettuate l’accesso al gioco Disattivate la musica della radio di gioco all’interno del menu delle impostazioni di Forza Horizon 5

In questo modo sarete in grado di ascoltare le vostre canzoni preferite durante le vostre sessioni di gioco, pur mantenendo attivi tutti gli altri effetti sonori del gioco, e creando un effetto molto simile a quello generato durante l’ascolto della radio ufficiale del gioco.

Forza Horizon 5 ha raggiunto 8 milioni di giocatori in meno di una settimana, e sta riscontrando un enorme successo di vendite anche su Steam. Nel caso in cui abbiate ancora alcuni dubbi in merito al gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Forza Horizon 5.