Forza Horizon 5: come attivare il doppiaggio in italiano

Come vi abbiamo già detto qualche giorno fa, l'ultimo aggiornamento gratuito di Forza Horizon 5 ha introdotto il doppiaggio in italiano. Sappiate però che questa opzione potrebbe non attivarsi automaticamente e, pertanto, il team di sviluppo ha spiegato come fare per ascoltare i dialoghi nella nostra lingua.

Prima che procediate con i consigli di Playground Games, occorre che vi accertiate di aver aggiornato Forza Horizon 5 all'ultima versione, altrimenti non sarà possibile per voi giocare in italiano. Se avete completato il download della patch, allora non dovete fare altro che avviare il racing game e raggiungere il menu delle impostazioni: a questo punto bisogna selezionare la voce "Selezione lingua" e spostare il cursore su "Italiano". La modifica dell'impostazione dovrebbe essere immediata, ma non escludiamo la possibilità che venga richiesto un riavvio per poter consentire al gioco di apportare tutte le modifiche alla lingua.

Prima che scappiate ad aggiornare l'audio del gioco Xbox, vi ricordiamo che proprio qualche settimana fa, in occasione dello Showcase Xbox & Bethesda, è stata annunciata l'espansione di Hot Wheels per Forza Horizon 5, la cui uscita è fissata al prossimo mese.