Forza Horizon 5: come funziona il multiplayer? Drivatar, Club, Eventi

Forza Horizon 5, il nuovo episodio dell'acclamata serie racing firmata Playground Games sta già infiammando i PC e le Xbox di tutto il mondo.

Con un milione di giocatori attivi su Forza Horizon 5, in tantissimi già si stanno cimentando con le funzionalità multigiocatore del nuovo racing game: scopriamo quali sono le principali caratteristiche della modalità online della nuova esclusiva Microsoft.

Free Roaming

Drivatar

Come in ogni capitolo della serie, anche nel quinto episodio l'incipit narrativo è costituito dalla partecipazione dei giocatori all'Horizon Festival, che offre una bozza di trama con tanto didedicate, fungendo da tutorial introduttivo per gli eventi e le attività del gioco. Dopo le fasi iniziali sbloccherete subito la possibilità di dedicarvi liberamente alle sfide che più vi piacciono, scegliendo tra, moltissimedi tipi diversi contro bot o giocatori veri e la

I Drivatar fanno il loro ritorno anche in Forza Horizon 5. Si tratta di bot controllati dall'intelligenza artificiale che fungono da avversari in alcune modalità di gioco. La particolarità di questi bot deriva dal fatto che le loro performance si basano sui risultati di gioco di altri utenti reali, e quindi rispecchiano le traiettorie, lo stile di guida e i tempi di gara di ciascuno di loro. I Drivatar sono quindi un ottimo modo per confrontarvi con le prestazioni di altri giocatori anche quando non vi state cimentando nel multiplayer.

Eventi

Si tratta delle attività principali del gioco. Ne esistono tanti tipi diversi, dalle gare più classiche in autostrada alle off-road in spiaggia o presso la caldera di un vulcano, passando per i tragitti nella giungla. Ciascun evento richiederà una tipologia di auto differente per poter partecipare. Una volta a disposizione il veicolo adatto potrete avviare l'evento, scegliendo se giocare da soli affrontando l'intelligenza artificiale oppure contro altri giocatori online. Al termine della gara riceverete crediti ed esperienza in base al vostro posizionamento, risorse che potrete utilizzare per sbloccare auto, bonus e personalizzazioni che arricchiranno il vostro garage virtuale.

Ruota della fortuna

Ogni volta che il vostro alter ego salirà di livello dopo aver guadagnato abbastanza punti esperienza, verrete ricompensati con un giro gratuito della ruota della fortuna, una specie di slot machine che vi permetterà di ottenere gratuitamente automobili, oggetti cosmetici per il vostro personaggio, crediti e tanto altro ancora. I giri della ruota possono poi anche essere acquistati separatamente.

Convogli

Per dedicarvi alle attività free roaming con altri utenti potrete creare oppure unirvi ad un Convoglio, gruppi di giocatori formati in maniera dinamica che possono spostarsi liberamente sulla mappa oppure decidere di prendere parte insieme ad eventi e sfide multiplayer. Oltre a farne parte, i convogli possono essere abbandonati per cercarne eventualmente uno nuovo in qualunque momento e senza soluzione di continuità. Per unirvi ad un gruppo esistente vi basterà selezionare la relativa opzione dal menu di pausa del gioco, mentre per crearne uno potrete semplicemente avvicinarvi ad un altro giocatore e premere l'apposito tasto che comparirà sullo schermo.

Gare improvvisate

Tra le attività rapide che potete svolgere durante l'esplorazione ci sono anche le gare improvvisate. Per iniziarne una vi basterà avvicinarvi all'auto di un altro giocatore e premere il tasto che comparirà su schermo: se il vostro avversario accetterà la sfida dovrete segnare sulla mappa il punto di arrivo e tagliare il traguardo per primi. Il vincitore del duello otterrà bonus in crediti ed esperienza.

Regali casuali

Novità del nuovo capitolo, in Forza Horizon 5 avrete la possibilità di inviare una delle vostre auto come regalo ad un utente scelto casualmente all'interno della community del gioco, allegando se volete anche un messaggio e il vostro gamertag per far sapere al fortunato che il regalo è da parte vostra. Nel caso in cui doveste ricevere un regalo da parte di qualcuno, una notifica a schermo ve lo segnalerà e vi indicherà in quale fienile si trova l'auto in questione: a quel punto sarà sufficiente raggiungere il luogo indicato ed attendere la fine di una breve cutscene per aggiungere la macchina ricevuta alla vostra collezione.

Club

I Club sono dei gruppi permanenti di giocatori (a differenza dei convogli) con funzioni social simili a quelle di un clan. I membri possono facilmente organizzarsi tra loro per creare e partecipare a gare competitive online, scambiarsi auto, livree e altre personalizzazioni oppure semplicemente dedicarsi ad una qualunque attività di gioco insieme agli amici oppure ad altri appassionati sconosciuti.

Come giocare offline su Forza Horizon 5

Tutte le attività presenti nel gioco - comprese gare, raccolta di collezionabili e sfide- possono essere svolte anche in modalità single player offline. Vi basterà accedere al menu di gioco e scegliere l'opzione Giocatore Singolo: in questo modo lascerete il server multigiocatore e verranno invece attivati i Drivatar, i quali inizieranno a popolare la mappa di gioco sostituendo le auto dei giocatori reali.

Per saperne di più sul gioco e sulle sue caratteristiche vi rimandiamo alla recensione di Forza Horizon 5 e non dimenticate di consultare la guida con i trucchi di Forza Horizon 5.