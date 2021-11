Forza Horizon 5: come funzionano le aste per le auto?

Forza Horizon 5, già disponibile in early access per i giocatori che hanno acquistato la Deluxe Edition, promette di infiammare gli ultimi mesi del 2021 con le sue corse spettacolari. Del resto la nostra recensione di Forza Horizon 5 conferma le magistrali qualità dell'ultima opera firmata Playground Games.

Oltre a gareggiare contro altri giocatori in numerosi eventi diversi, i fan dovranno anche collezionare le circa 500 auto fedelmente riprodotte all'interno di Forza Horizon 5, arricchendo così il proprio garage virtuale.

Durante la vostra avventura in Forza Horizon 5 avrete la possibilità di ottenere nuove vetture in tanti modi diversi:

acquistandole spendendo i vostri crediti all'interno del negozio del gioco

guadagnandole come premio al termine di alcuni eventi e gare speciali

recuperando le auto d'epoca nascoste all'interno dei fienili sparsi per la mappa

ottenendole gratuitamente giocando alla ruota della fortuna

ricevendole casualmente in regalo grazie ai doni di altri giocatori (per saperne di più su questa novità del gioco consultate la nostra guida alla modalità multigiocatore di Forza Horizon 5)

acquistandole tramite la casa d'aste interna al gioco

Quest'ultimo metodo potrebbe sembrare meno immediato o poco chiaro, ma potrebbe anche regalarvi le maggiori soddisfazioni. All’interno della casa d’aste i giocatori possono infatti mettere in vendita le proprie auto, eventualmente comprensive di livree personalizzate e potenziamenti, scegliendo il prezzo minimo di partenza, quanto è necessario spendere per comprare subito il veicolo e la durata massima dell’asta. Gli acquirenti interessati al pezzo potranno quindi cominciare a piazzare offerte sempre più alte finché qualcuno non riuscirà a vincere l’asta, oppure ottenere subito l'auto spendendo la cifra richiesta per l'acquisto istantaneo.

Per cercare una determinata macchina nella casa d’aste potrete servirvi dei comodi filtri di ricerca messi a disposizione dal gioco, che includono la possibilità di selezionare la ditta costruttrice, il modello, la tipologia di auto e tante altre caratteristiche. Una volta individuata una vettura che vi interessa potrete inoltre attivare le notifiche per quella specifica asta, in modo da essere informati in ogni momento delle nuove offerte arrivate.

Grazie a questa interessante novità troverete spesso alcuni pezzi pregiati altrimenti molto rari e difficili da recuperare, aumentando le chance di aggiungerli al vostro garage.