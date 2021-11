Forza Horizon 5: come giocare in anticipo su Xbox Series X e PC?

Avete letto la recensione di Forza Horizon 5 e non vedete l'ora di giocare con il nuovo racing open world di Playground Games? La data di uscita di Forza Horizon 5 è fissata per il 9 novembre ma c'è un modo per garantirsi l'accesso anticipato di qualche giorno.

L'unica possibilità concessa per giocare in anticipo è quella di acquistare Forza Horizon 5 Premium Edition, questa versione in vendita a 99.99 euro include il gioco completo con accesso anticipato da venerdì 5 novembre oltre al Pacchetto di Benvenuto, il Pass Auto, la sottoscrizione Forza VIP e due espansioni, scaricabili senza costi aggiuntivi non appena saranno disponibili.

Questo è il solo modo per garantirsi l'accesso anticipato a Forza Horizon 5, in caso contrario dovrete attendere il 9 novembre, data di uscita fissata per l'arrivo di Forza Horizon 5 su Xbox Store, nei negozi fisici, su Amazon e ovviamente su Game Pass e Game Pass Ultimate per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Forza Horizon 5 è gratis su Game Pass, disponibile sin dal day one come tutti i giochi Xbox Game Studios, una buona occasione dunque per provare uno dei giochi di corse più acclamati di sempre, nuova pietra di paragone per i racing game di stampo open world.