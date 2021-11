Forza Horizon 5: come risolvere crash ed errori su PC e Xbox Series X

Dopo la fase di accesso anticipato di Forza Horizon 5, con più di un milione di giocatori attivi, la nuova esclusiva Microsoft è finalmente disponibile per tutti gli utenti Xbox e PC, che possono accedere al gioco anche tramite Xbox Game Pass.

Nonostante i 3 milioni di giocatori al lancio di Forza Horizon 5, il titolo Playground Games sta soffrendo di alcuni problemi tecnici che stanno impedendo ad alcuni giocatori di scendere in pista correttamente. Vediamo quali sono gli errori e quali soluzioni potete mettere in atto per evitare il più possibile l'insorgere di tali situazioni.

Forza Horizon 5: crash su PC

Diversi utenti PC riportano crash improvvisi e senza alcun codice d'errore a segnalare il fatto, concentrati soprattutto nella fase introduttiva del gioco. Si tratta in questo caso di problemi che impediscono di proseguire con l'avventura oltre i primissimi minuti di partita. I ragazzi di Playground Games hanno pubblicato una lista di app che potrebbero impedire a Forza Horizon 5 di funzionare correttamente, e che vanno quindi disabilitati prima di gareggiare per le terre messicane. In molti casi questa semplice procedura può essere decisiva e dovreste riuscire a risolvere il problema.

Crash su Xbox

Per questo genere di problemi il team di sviluppo non ha ancora suggerito nessun tipo di soluzione, se non quella di installare il gioco sulla memoria interna della vostra console anziché su un supporto esterno.

Ricompense Fedeltà non sbloccate

Alcuni giocatori stanno riscontrando difficoltà nel riscattare le automobili gratis promesse agli utenti che hanno giocato i capitoli precedenti della serie Forza. In questo caso la soluzione suggerita dagli autori è di avviare una pratica di supporto tramite il sito ufficiale del gioco. Per quanto riguarda la McLaren P1 2013, invece, sappiamo già che verrà garantita tramite update nelle prossime settimane a tutti i giocatori che ne hanno diritto.

Audio assente su Xbox Series X|S con Quick Resume

Per risolvere questo bug vi basterà uscire e chiudere completamente il gioco, per poi rientrare senza usare il Quick Resume.

Negozio Forzathon non disponibile

Sebbene sia già presente all'interno del menu principale di Forza Horizon 5, il negozio Forzathon verrà messo a disposizione solamente nelle prossime settimane.

Problemi di server

Nel caso in cui stiate riscontrando problemi di connessione con Forza Horizon 5, stabilità del frame rate e di accessibilità alla modalità multigiocatore online, non disperate poiché il problema potrebbe non dipendere da voi. Considerata la mole di giocatori che si sono riversati sul nuovo Forza Horizon durante il periodo di accesso anticipato e al lancio, è assolutamente normale che la stabilità dei server di Microsoft venga messa sotto pressione. Basterà avere un po' di pazienza ed attendere alcuni giorni: la situazione dovrebbe normalizzarsi a breve.

Nel caso in cui riscontriate problemi, errori o bug più o meno invalidanti che non sono stati citati nei paragrafi precedenti, vi consigliamo di consultare la pagina di supporto del sito di Forza, ed eventualmente contattare direttamente il team di supporto del gioco.