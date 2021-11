Forza Horizon 5: come sbloccare gratis la DeLorean di Ritorno al Futuro

Il parco auto di Forza Horizon 5 è immenso e include veicoli di ogni tipo, alcuni dei quali sono ispirati ai mezzi che abbiamo potuto apprezzare in altre serie videoludiche (si pensi al Warthog di Halo) o in pellicole cinematografiche. È questo il caso della DeLorean, l'iconica macchina di Ritorno al Futuro che può essere sbloccata gratuitamente.

Per aggiungere la DeLorean DMC-12 al vostro garage di Forza Horizon 5 non occorre fare nulla di particolare. L'auto in questione fa infatti parte delle ricompense esclusive del Summer Festival Playlist e per sbloccarla bisogna accumulare punti in questa sorta di pass stagionale gratis. La DeLorean si ottiene al raggiungimento dei 26 punti e, per raggiungere tale cifra, i giocatori devono portare a termine le sfide che vengono proposte giornalmente nell'apposita schermata dei menu. Solitamente si tratta di obiettivi molto semplici e che non richiedono grossi sforzi per essere completati. Se volete velocizzare ulteriormente lo sblocco dell'auto, potete cimentarvi anche nelle sfide settimanali, le quali però richiedono maggiore impegno per essere portate a compimento. Una volta raggiunti i 26 punti del Festival, potete accedere alla relativa schermata nei menu di gioco e riscattare la ricompensa.

Esiste anche un secondo metodo per entrare in possesso dell'auto che, però, è poco economico. È infatti possibile acquistare l'auto tramite le aste in game, sebbene il prezzo del veicolo sia piuttosto elevato e la transazione richieda un quantitativo di crediti parecchio alto. Se avete quindi denaro in eccesso e poca voglia di completare le sfide, questa potrebbe essere la via più semplice per ottenere la DeLorean.

