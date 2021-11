Forza Horizon 5: come sbloccare gratis la Porsche Anniversary per i 20 anni di Xbox

Così come Sea of Thieves regala oggetti a tema Halo Infinite, anche Forza Horizon 5 partecipa ai festeggiamenti per i 20 anni di Xbox. Come? Regalando una vettura speciale esclusiva a tutti i giocatori.

Da oggi tutti coloro che effettueranno in login a Forza Horizon 5, Forza Horizon 4 o Forza Motorsport 7 riceveranno gratis la Porsche 918 Spyder 2014 in edizione speciale limitata con una livrea esclusiva mai vista prima d'ora in un gioco della serie Forza. Non è chiaro fino a quando il bolide resterà disponibile e il nostro consiglio è quello di riscattarlo subito, per farlo vi basterà entrare in partita e recarvi nel centro messaggi dove troverete il codice per sbloccare il veicolo.

Forza Horizon 5 ha superato gli 8 milioni di giocatori diventando il gioco Xbox più giocato in molti paesi (tra cui l'Italia) e il secondo più giocato in Nord America dietro solo a Call of Duty Modern Warfare. Un risultato davvero notevole per il gioco di Playground Games e Xbox Game Studios, a testimonianza dell'amore del pubblico per il franchise Forza.

Come parte dei festeggiamenti per i 20 anni di Xbox, Microsoft ha pubblicato la Beta del multiplayer di Halo Infinite in anticipo, ora disponibile per il download gratis su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.