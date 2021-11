Forza Horizon 5: come fare soldi velocemente, i trucchi per guadagnare crediti

L’acquisto di nuovi bolidi per il proprio garage personale è certamente l’obiettivo più appagante in Forza Horizon 5. Per fare ciò, però, avremo bisogno di molti crediti. Ecco i modi più veloci per fare soldi nell'ultimo lavoro di Playground Games.

Il gioco mette a disposizione tante piccole opportunità per iniziare a costruire la propria fortuna monetaria. Ovviamente, partecipare alle gare ed agli eventi sparsi per il Messico risulta il metodo più divertente per riempire il portafoglio, ma esistono anche altre opportunità. Ad esempio, progredendo nell’avventura e acquistando case sparse per l’esotico territorio messicano, ci verrà offerta periodicamente la Ruota della fortuna, con la possibilità di vincere importanti premi anche in crediti.

Un altro esempio è la funzione degli obiettivi, o ricompense, di Forza Horizon 5 (ecco la recensione di Forza Horizon 5) che se raggiunti premieranno il vostro profilo con esperienza e denaro. Alcuni sono più complessi da completare, ma tanti altri verranno raggiunti naturalmente con il progredire dell’avventura. Altrimenti, se siete esperti di affari, potete sempre ripiegare sulla casa d’asta, una meccanica che vi permetterà di acquistare e vendere auto. Un giocatore col fiuto per le occasioni potrebbe facilmente creare un proprio mercato di compravendita per guadagnare qualche credito aggiuntivo. Infine, va menzionata anche l’app Forza Hub, che vi farà ottenere mensilmente automobili (a riguardo, la lista completa delle macchine in Forza Horizon 5) e crediti in-game gratis.