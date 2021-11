Forza Horizon 5 conquista anche il Giappone: voti eccellenti per il racing game

Dopo essersi conquistata il titolo di gioco con il miglior lancio di sempre nella storia Xbox, la nuova produzione videoludica firmata da Playground Games conquista anche il Giappone.

Nell'ultimo numero di Famitsu, celebre periodico del Sol Levante, la critica non ha infatti dubbi e assegna a Forza Horizon 5 delle votazioni eccellenti. Il racing game verdecrociato sfiora di fatto il Perfect Score di 40/40, arrestandosi a un passo dal traguardo con un ottimo 37/40. Valutato da quattro redattori diversi, come sempre accade sulle pagine di Famitsu, l'esclusiva Microsoft ha riscosso un 10/10 e tre 9/10.



Gli scenari del Messico dipinti in Forza Horizon 5, insomma, sembrano aver decisamente conquistato la critica videoludica del Giappone. Ricordiamo peraltro la possibilità di immortalare bolidi a quattro ruote e panorami spettacolari nel gioco, grazie alla ricca modalità fotografica di Forza Horizon 5, con la quale è possibile creare suggestivi istantanee di gioco tra una corsa e l'altra.



Anche se con toni decisamente meno entusiastici, l'ultimo numero di Famitsu promuove anche l'ultimo capitolo della serie COD, con Call of Duty: Vanguard che riesce a totalizzare un voto complessivo di 32/40. In questo caso, tutti i redattori che hanno testato lo shooter si sono ritrovati concordi nell'assegnare un voto di 8/10.