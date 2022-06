Forza Horizon 5 ha conquistato venti milioni di giocatori

Tamite la Hall of Fame del Festival di Horizon, scopriamo che Forza Horizon 5 ha raggiunto e superato quota venti milioni di giocatori in poco meno di sette mesi, dal lancio avvenuto nel novembre 2021 su Xbox e PC ad oggi.

Al momento la Hall of Fame del Forza Festival può contare su 20.012.405 giocatori, nessuna sorpresa dunque per quello che la stessa Microsoft ha definito "il miglior lancio di sempre per Xbox", il gioco ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, vendendo oltre un milione di copie solo in preordine e conquistando dieci milioni di giocatori nella prima settimana, generando "la miglior prima settimana di sempre nella storia di Xbox", si tratta di numeri cinque volte più grandi rispetto a quelli di Forza Horizon 4, che nella sua prima settimana aveva conquistato due milioni di giocatori.

Forza Horizon 5 potrebbe essere uno dei protagonisti dell'evento Xbox e Bethesda Games Showcase del 12 giugno, Playground Games (al lavoro anche su Fable) potrebbe presentare il primo DLC di Forza Horizon 5, trapelato lo scorso mese di febbraio grazie ad un leak e poi sparito dai radar, lo studio sta quasi certamente lavorando per apportare gli ultimi ritocchi alla prima espansione, che potrebbe uscire tra l'estate e l'autunno di quest'anno.