Forza Horizon 5 continua a evolversi: prestazioni migliori e una nuova progressione online

Dopo aver introdotto il supporto alla lingua dei segni in Forza Horizon 5, i ragazzi di Playground Games preannunciano l'arrivo di un importante aggiornamento per il loro arcade racing a mondo aperto. Il prossimo update migliorerà le prestazioni e l'esperienza multiplayer nel suo complesso.

Nel nuovo appuntamento della serie di streaming "Let's Go!", la sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios ha ribadito la propria intenzione di supportare ancora a lungo Forza Horizon 5 con il lancio di un flusso costante di contenuti endgame.

Con l'update del 29 marzo, tutti gli esploratori dell'enorme mappa free roaming del Messico di Forza Horizon 5 avranno accesso a un nuovo sistema di progressione multiplayer per le attività Horizon Open: il sistema si baserà sullo sblocco di Badge e premi per le gare disputate, le attività a mondo aperto compiute e gli eventi (comprese le sfide custom) a cui partecipare insieme agli altri giocatori in rete.

Il potenziamento del comparto multiplayer passerà anche per un miglioramento delle prestazioni: a detta di Playground, il sistema di ingresso nelle lobby verrà riformulato per abbattere i lunghi tempi di attesa che si verificano attualmente tra una gara e l'altra. L'ottimizzazione dei caricamenti delle partite multiplayer s'accompagnerà all'aggiunta delle Corse Personalizzate di Horizon Open, un'opzione che darà modo agli utenti di creare o trovare velocemente gli eventi a cui si è più interessati, selezionando ad esempio la disciplina preferita o la classe di appartenenza del proprio bolide d'elezione.

Playground Games afferma inoltre di aver migliorato la grafica e apportato dei correttivi come l'aggiunta di una mesh a bassa risoluzione che andrà a 'mascherare i vuoti' nel caricamento in streaming delle porzioni di mappa osservate in lontananza quando si compiono balzi da ponti elevati o rampe. In calce alla notizia trovate le note della patch che sarà disponibile dal 29 marzo su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Cosa ne pensate delle novità snocciolate da Playground con l'update di fine marzo? Fatecelo sapere con un commento. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sull'incredibile modalità Foto di Forza Horizon 5.