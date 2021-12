Forza Horizon 5 corre ancora velocissimo: raggiunti i 14 milioni di giocatori

Che l'ultimo racing game firmato Playground Games è stato un grandissimo successo lo sappiamo bene: del resto a inizio dicembre 2021 Forza Horizon 5 ha superato i 12 milioni di giocatori, un traguardo raggiunto in un solo mese laddove il quarto capitolo ha impiegato un anno per registrare simili numeri.

Ma Forza Horizon 5 sembra non volere affatto rallentare la sua grande corsa, ed ecco che taglia ulteriori, importanti traguardi: il titolo in esclusiva Microsoft, disponibile su PC, Xbox Series X/S, Xbox One e nel catalogo Xbox Game Pass ha infatti raggiunto la bellezza di 14 milioni di giocatori. Cifre da capogiro che lo rendono uno dei giochi di corse più popolari di tutti i tempi, e la cui scalata non sembra ancora intenzionata a fermarsi.

Sul forum di ResetEra, l'utente FarSight XR-20 ha aggiornato i dati fornendo ulteriori interessanti curiosità su tutta la serie: se infatti Forza Horizon 4 ha impiegato quasi 12 mesi per arrivare a numeri simili, per il precedente Forza Horizon 3 ci sono invece voluti ben due anni per raggiungere così tanti milioni di utenti. Il franchise è quindi andato incontro ad una crescita costante, toccando simili vette in tempi record con il quinto gioco.

E non sono mancati grandi riconoscimenti internazionali: Forza Horizon 5 è il Game of the Year agli IGN Awards 2021 di IGN.com, vincendo anche il premio IGN Best Console Exclusive.