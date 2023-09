Forza Horizon 5: è tempo di creatività con l'Eventlab 2.0 in uscita a settembre

Seguendo la scia del ricco update di agosto di Forza Horizon 5 con l'Italia come protagonista, è tempo per Playground Games di rilasciare una nuova ondata di contenuti per i fan. Stando a quanto emerso in via ufficiale dal sito dedicato alle nuove informazioni per la serie di Forza, veniamo a sapere che il prossimo update introdurrà molte cose.

L'Eventlab 2.0 di Forza Horizon 5 stimolerà la creatività degli utenti, andando ad inserire anche venti cerchi di un nuovo marchio aftermarker di Horizon, Vorsteiner, oltre ad alcune parti inedite della carrozzeria di AC Schnitzer. Inoltre, l'update in questione segnerà il ritorno del kit widebody Forza per la BMW 850CSI del '95. A tutto questo, inoltre, si aggiungono una serie di correzioni di bug e miglioramenti per l'esperienza complessiva dei giocatori. Qui di seguito vi riportiamo quanto emerso dalle patch notes:

Corretto un problema per cui, al caricamento del gioco, veniva visualizzata una schermata nera per un tempo non previsto dopo il logo di Xbox Game Studio su PC.

Corretto un problema con l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde del 2017 per cui i fari non funzionavano correttamente durante le ore notturne.

È stato risolto un problema con la Lamborghini Huracan Evo del 2020: le luci di retromarcia sul retro non si accendevano correttamente.

Risolto un problema con la Ferrari Roma del 2021, a causa del quale il cruscotto dell'abitacolo non veniva visualizzato correttamente a bassa risoluzione.

Horizon Creatives sarà disponibile dal 12 settembre ed i contenuti della serie saranno giocabili dal 14 settembre al 12 ottobre. Mancano pochi giorni all'approdo di questa ondata di novità, con diversi contenuti inediti che sapranno certamente fare la felicità dei fan più accaniti, complice la risoluzione di alcuni problemi grazie all'aggiornamento in questione. Il titolo di Playground non è mai stato così bello, ed è per questo che il mese scorso Forza Horizon 5 ha sfrecciato verso un nuovo record superando i 32 milioni di giocatori.