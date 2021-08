Forza Horizon 5, creatività al potere: tutti i dettagli sul nuovo Event Lab

Ai già ricchi contenuti dell'Horizon Festival e delle attività multiplayer da fruire nell'enorme mappa del Messico di Forza Horizon 5, nel prossimo kolossal racing di Playground Games verrà dato ampio spazio anche all'Event Lab.

A darcene conferma sono gli stessi autori di Playground nel corso di una chiacchierata avuta di recente con la nostra redazione: a detta del team inglese, gli utenti più creativi potranno sbizzarrirsi con tutti gli strumenti che verranno messi a loro disposizione per realizzare sfide personalizzate.

Il nuovo Event Lab di Forza Horizon 5 sarà un'evoluzione dell'editor di Forza Horizon 4 introdotto come update post-lancio: grazie all'esperienza maturata in tal senso da Playground e al balzo prestazionale garantito dalla nuova generazione di console, le menti più creative potranno davvero ideare modalità parallele con regole completamente diverse da quelle della campagna principale e delle sfide online canoniche.

I tool di sviluppo che saranno messi a disposizione della community comprenderanno diversi strumenti per trasformare i tracciati in esperienze di generi ben lontani da quello degli arcade racer, come i platform o i battle royale. Gli strumenti di design dell'Event Lab di FH5, ad esempio, consentiranno ai fan di riempire i tracciati con oggetti da collezionare, e successivamente integrarvi degli specifici suoni da generare per segnalare la loro raccolta da parte dei giocatori in rete. Non mancheranno nemmeno dei moduli per inserire messaggi a schermo, o funzioni logiche e matematiche per calcolare i punteggi in base alle azioni desiderate. Si tratterà quindi di uno strumento molto potente che, se sfruttato e supportato a dovere dai fan, promette di espandere quasi all'infinito l'offerta della nuova esclusiva Xbox grazie ai minigiochi e alle esperienze originali realizzate dagli appassionati.



Se volete saperne di più sull'ampio ecosistema ludico, grafico e contenutistico del prossimo arcade racing a mondo aperto di Microsoft, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulle meraviglie del Messico di Forza Horizon 5 a firma di Giuseppe Carrabba. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il titolo è atteso al lancio per il 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.