Forza Horizon 5: tutti i dettagli su mappa, stagioni ed editor dei circuiti

A pochi minuti dalla chiusura dell'Xbox Showcase, vi proponiamo in un unico filmato tutte le novità a tema Forza Horizon 5 annunciate da Microsoft, la quale ha dedicato al racing game di stampo arcade un importante spazio nel corso dell'evento.

Come potete leggere anche nell'anteprima di Forza Horizon 5 appena pubblicata sulle pagine di Everyeye, il gameplay del nuovo capitolo dell'amatissima serie Xbox vanterà una serie di meccaniche inedite per la serie oltre ad altre ricorrenti, tra le quali troviamo sicuramente la presenza delle stagioni. Proprio come nel precedente capitolo, nel corso della nostra avventura messicana assisteremo all'alternarsi delle stagioni e alla conseguente trasformazione della mappa, la quale conferisce una certa varietà al titolo e permette di osservare lo stesso paesaggio in presenza di diverse condizioni atmosferiche. Per quello che riguarda invece le novità assolute non possiamo non citare l'editor in game che consente ai giocatori di sbizzarrirsi nella creazione di veri e propri mini-giochi che possono poi essere condivisi con la community.

Prima di lasciarvi al nostro video con tutti i dettagli riguardanti le principali caratteristiche del gameplay del titolo Playground Games, vi ricordiamo che proprio questa sera è stato annunciato l'esclusivo controller Xbox Series X|S di Forza Horizon 5.