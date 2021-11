Forza Horizon 5: Digital Foundry impressionata da quanto sia scalabile su Xbox

L'esordio ufficiale di Forza Horizon 5 è ormai dietro l'angolo, e Digital Foundry ci offre un'analisi esaustiva di tutte le versioni console del nuovo racing game sviluppato da Playground Games.

I tech enthusiast britannici si sono detti impressionati da quanto scalabile sia Forza Horizon 5 su tutte le console Xbox, e di come il titolo sappia costantemente offrire prestazioni e qualità grafica di alto livello, qualunque sia la modalità di gioco che gli utenti preferiscono utilizzare. Che si tratti di fitte foreste ricche di vegetazione o di una strada assediata da una tempesta di sabbia, Forza Horizon 5 presenta un framerate grantico anche sulla versione base di Xbox One, senza andare a compromettere più di tanto il comparto visivo.

A proposito di quest'ultimo, le ovvie differenze ci sono tra le due generazioni di console Xbox, ed è impossibile non notare le texture, le ombre, l'occlusione ambientale, la vegetazione nettamente più dettagliati su Xbox Series X. Ma proprio questa flessibilità è ciò che più ha lasciato sbalordita Digital Foundry, che ha peraltro potuto osservare ancor più da vicino le varie versioni dopo essere stata invitata personalmente da Playground Games nei propri studi di sviluppo. Trovate ulteriori dettagli e numerosi confronti tra le varie versioni all'interno del filmato che vi abbiamo riportato in cima.

Con il titolo in uscita il 9 novembre su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Forza Horizon 5 per scoprire tutto sul nuovo capolavoro di Playground Games.