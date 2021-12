Forza Horizon 5: disponibile la nuova patch su PC e Xbox, i dettagli

Dopo essersi goduti il trionfale lancio, i ragazzi di Playground Games continuano a lavorare per migliorare l'esperienza offerta da Forza Horizon 5, l'ultimo esponente della serie racing open world di Microsoft.

La software house britannica, che rimane al contempo impegnata nello sviluppo di Fable, ha confezionato una nuova patch, ora disponibile per tutti i possessori di Forza Horizon 5 su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One. Non si tratta di un aggiornamento rilevante dal punto di vista contenutistico, in quando si occupa di mettere una toppa ad alcune piccole problematiche tecniche.

Oltre a migliorare la stabilità dei server e delle performance, il nuovo update di Forza Horizon 5 apporta miglioramenti all'infrastruttura online e alla gestione del matchmaking. Sono stati inoltre risolti i bug per cui alcuni giocatori sparivano dalla coda del matchmaking, ed altri erano impossibilitati a raggiungere i propri amici in un altro server. È stato infine sistemato un problema legato al Direct Storage di Xbox Series X|S, ed è stato leggermente ritoccato il traffico delle auto durante l'esplorazione free roaming.

Sappiamo che la lista dei problemi noti di Forza Horizon 5 va avanti, e Playground Games continuerà a lavorare nelle prossime settimane per riuscire a risolvere ogni questione tecnica.