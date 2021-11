Forza Horizon 5 disponibile su Xbox Game Pass: quali sono le migliori auto per iniziare?

Forza Horizon 5 è il nuovo capitolo della saga automobilistica di Playground Games (ecco a tal proposito la recensione di Forza Horizon 5), che ci catapulta negli esotici paesaggi del Messico. All'inizio dell'avventura il gioco metterà a disposizione alcune auto per cominciare: ecco quale scegliere.

Forza Horizon 5 propone 3 differenti macchine iniziali, ognuna con caratteristiche uniche che si adattano ai diversi tipi di gara, dai testa a testa sull'asfalto alle spericolate avventure fuori strada. Le auto in questione sono:

Chevrolet C8 Corvette Stingray

Ford Bronco

Toyota GR Supra

Utile ricordare che si tratta del primo mezzo a vostra disposizione, ma che potrebbe venir messo da parte molto presto, con i primi progressi nel gioco, in favore di bolidi più prestanti. Questo non significa che sia una scelta da sottovalutare, tuttavia non influenzerà più di tanto le vostre scorribande messicane sul lungo termine. Ad ogni modo, la Chevrolet è un'auto con una particolare potenzialità nell'accelerazione, utile quindi per percorsi dove conta la velocità. La Ford Bronco è invece più efficiente nei tracciati fuori strada, dove fango ed altri tipi di terreno potrebbero causarvi fastidi. Infine, la Toyota GR Supra è il perfetto punto di partenza per gli amanti del drifting, e in tal senso troveranno diverse soddisfazioni con questa scelta.



Questi veicoli si adattano ai diversi tipi di competizione, per approfondire ecco una guida alle migliori auto per vincere in Forza Horizon 5.