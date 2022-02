Forza Horizon 5, primo DLC in arrivo? Lo suggerisce un avvistamento sospetto

Se siete impazienti di rimettervi al volante in Forza Horizon 5 sarete lieti di sapere che, stando ad alcuni avvistamenti piuttosto sospetti, Microsoft potrebbe essere sul punto di lanciare la prima grande espansione del suo racing game open world ambientato in Messico.

A suggerirlo è stato l'account Twitter di Aggiornamenti Lumia, che come al solito ha scandagliato l'hub di Xbox Insider per cercare di raccogliere qualche informazione ancora non diffusa pubblicamente dal colosso di Redmond. I risultati delle ricerche effettuate lasciano presagire che Playground Games e Microsoft stiano attualmente testando la prima espansione di Forza Horizon 5, e che la sua pubblicazione potrebbe dunque essere più vicina di quanto si creda.

"Microsoft ha cominciato a testare WOODSTOCK_DLC_FLIGHT attraverso l'Hub di Xbox Insider", questa la frase che sembra fare un chiaro riferimento al titolo automobilistico (Woodstock è infatti il nome in codice con cui Forza Horizon 5 era conosciuto internamente tra gli sviluppatori di Playground). Al momento non ci rimane che attendere eventuali aggiornamenti ufficiali. Che tipo di espansione vorreste per Forza Horizon 5?

Rimanendo in tema Microsoft, Jeff Grubb ha suggerito Xbox e Obsidian stiano discutendo della possibile realizzazione di Fallout New Vegas 2. L'insider ha inoltre affermato che Microsoft rimasterizzerà alcuni suoi giochi storici, inclusi quelli facenti parte delle serie di Gears of War e Fallout.